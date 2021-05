Samuel García critica que AMLO se meta en elección, pero aplaude que exhiba al PRI

Por Luciano Campos / Ezequiel Flores

El candidato a la gubernatura de Nuevo León, por el partido Movimiento Ciudadano, Samuel García, rechazó la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección del estado, aunque aplaudió que lo hiciera para denunciar las prácticas que calificó de corruptas de su contrincante del PRI, Adrián de la Garza.

En la conferencia de prensa mañanera del ayer miércoles y de hoy jueves, el mandatario exhibió al candidato a la gubernatura de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, PRI-PRD, por que posiblemente incurre en un delito al anunciar que entregará en la entidad la tarjeta Mujer Fuerte, con la que promete dar un apoyo de mil 500 pesos bimestrales si el voto lo favorece.

De la Garza dijo que ese señalamiento demostraba que López Obrador respaldaba a Samuel García, quien le respondió que no estaba de acuerdo con el involucramiento del mandatario en los comicios rumbo a la votación del 6 de junio, pero lo justificaba.

“Aunque no me gusta que el presidente se meta a las elecciones , qué bueno que ya se dio cuenta que la corrupción del PRI y su desesperación porque va abajo en las encuestas andaban comprando credenciales y tarjetas”.

Samuel García urgió a las autoridades electorales a revisar tres búnkeres de los candidatos del PRI, Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos, quien va por la alcaldía de Monterrey, desde donde, según acusó, se hacen llamadas telefónicas, incluso con psicólogos, en los que se cohesiona al electorado para obtener el voto.

Precisó que esos puntos de promoción que consideró fuera de la Ley, se encuentran en el edificio Khalos, frente al Palacio Municipal de Monterrey; en una oficina de la colonia Chepevera; y en el edificio de la Antigua Procuraduría, en la Calle Ocampo, en el Centro de la ciudad.

Remarcó que si un candidato pide una credencial para votar a cambio de un apoyo de mil 500 pesos es delito por coacción del voto. En su cuenta de Facebook, el candidato emecista se lanzó contra el priista, al considerar que su desesperación lo lleva a relacionarlo con López Obrador.

“Adrián de la Garza, de plano andas muy desesperado, contigo puras patadas de ahogado : colgaste narcomantas, me acusaste de bailar cumbias, y hasta cambiaste tus panorámicos de Don Corleone región 4, para verte como Woody, el sheriff de juguete de Toy Story . Y ahora hasta me acusas de ser candidato del Presidente ”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que las autoridades electorales “se hacen de la vista gorda” ante el caso de la campaña del candidato a gobernador de Nuevo León por la alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza, quien ofrece dinero a través de tarjetas a cambio del voto.

Incluso, acusó directamente al aspirante priista de ser el candidato del diario El Norte que edita Grupo Reforma, propiedad del empresario Alejandro Junco de la Vega.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal habló sobre el proceso electoral en el estado de Nuevo León por segundo día consecutivo pese a la veda electoral impuesta por el INE.

Enseguida, López Obrador justificó su postura ante el proceso electoral y cuestionó:

“¿Qué el presidente que viene dé una larga lucha por la democracia no denuncie esto porque es injerencia en lo electoral? ¿Qué no todos los mexicanos tenemos la responsabilidad de hacer valer la democracia? Como creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido una auténtica democracia. ¿Cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto?”.

Andrés Manuel López Obrador