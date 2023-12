Samuel García oficializa que se baja de la contienda presidencial

Samuel García Sepúlveda emitió un comunicado donde oficializó su decisión de no continuar en la campaña presidencial como candidato de Movimiento Ciudadano y confirmó su regreso al cargo de gobernador constitucional de Nuevo León.

García Sepúlveda informó al pueblo de Nuevo León que ha retomado sus funciones como gobernador Constitucional del Estado y que, en ejercicio de su derecho constitucional, no aprovechará la licencia para ausentarse y participar en el proceso electoral 2023-2024, optando por no entrar en la contienda por la Presidencia de la República.

«Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República»

Samuel García Sepúlveda

Gobernador de Nuevo León