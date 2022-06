San Antonio de Padua cumple; devotos dan testimonios

Tres horas y media es el tiempo aproximado que tardó Marta Aurora en trasladarse en automóvil desde su casa en el Puerto de Veracruz al Templo de San Antonio de Padua, ubicado en la 24 Poniente 102 en el Barrio de San Antonio en la ciudad de Puebla.

Ella, al igual que cientos de creyentes de esta imagen católica, se dieron cita este 13 de junio al templo incrustado en el Barrio de San Antonio para pedirles algún milagro.

Marta fue diagnosticada hace unos meses con cáncer, por lo que sus vecinas le recomendaron acudir a rezar un novenario a San Antonio de Padua.

«La verdad, últimamente no me ha ido nada bien, entonces mis vecinas me comentaron que San Antonio es muy milagroso, por eso es que vengo desde lejos, para ver sí me puede ayudar», mencionó.

Marta Aurora

Creyente