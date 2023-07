Sancionarían a exfuncionarios por construcción de casas en zona sin agua

Exfuncionarios del gobierno municipal de Puebla podrían ser sancionados por aprobar a una empresa la construcción de viviendas, en una zona sin agua, informó el titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez.

También lee: Cumplen dos meses sin agua por obras en Centro Histórico de Puebla

Habitantes de los Fraccionamientos de la junta auxiliar Santo Tomás Chautla 1, 2, 3 y 4, han reportado que no cuentan con el servicio de agua potable debido a que la constructora no lo contempló.

El secretario de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez, dio a conocer que se está investigando el expediente de autorización de hace siete años para determinar si exfuncionarios realizaron alguna irregularidad y aprobaron que la constructora realizará las edificaciones sin contmplear el servicio de agua.

Asimismo, informó que la titular de Medio Ambiente, Myriam Arabian Couttolenc, está trabajando para que el vital líquido regrese a la zona.

Expuso que por ahora los vecinos están ‘conscientes’ de que sólo podrán tener agua si compran pipas, pues no tienen otra alternativa.

Aseguró que, hasta el momento, es el único caso en donde se han detectado irregularidades de este tipo.

Respecto al monto de las sanciones que podrían llevarse a cabo, dijo que es competencia de la Controlaría.

Casos de depósitos ilegales de materiales de construcción

Además, el secretario de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez, dijo que se han dado a conocer casos de personas que realizan depósitos clandestinos o irregulares de materiales de construcción en distintos predios ubicados en la zona Norte y Sur de la ciudad.

Comentó que la dependencia les ha pedido a los constructores que tengan un plan de manejo en el banco de tiro, en donde depositan los desechos.

Detalló que el referido lugar les expide un comprobante sobre el retiro de sus desechos en el lugar correspondiente y de esta manera puedan seguir realizando las edificaciones.

En caso de no cumplir con este requerimiento, no se les libera la terminación de obra, por lo que no podrán hacer ventas de las construcciones o un trámite notarial.

Expuso que los depósitos de materiales de construcción se realizan comúnmente en rellenos sanitarios y en barrancas.

Casas en riesgo por lluvias

En otro tema, el secretario de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez, dio conocer que ya se han notificado a dueños de 200 casas del Centro Histórico por presentar daños y ser consideradas un riesgo en temporada de lluvias.

Asimismo, dijo que las viviendas se encuentran cerca de la autopista México-Puebla, así como las que se encuentran cerca de barrancas en la zona norte, como el Río Alseseca y el Atoyac, también han sido notificadas.

Firma convenio con Canieti para retirar cableado en desuso

Asimismo, el secretario de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez, informó que se firmará un convenio con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) para retirar el cableado en desuso.

Aunque detalló que actualmente ya existen brigadas que están realizando el retiro de cables sueltos, sin embargo, el acuerdo acelerará el procedimiento de reordenamiento.

Debido a esto, comentó que hay una vinculación permanente con las empresas para notificarles las zonas que están siendo intervenidas.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com