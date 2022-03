Sandra Cuevas logra acuerdo reparatorio con las víctimas

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, suspendida de su cargo por estar vinculada a proceso por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación contra dos mandos policiacos, logró un acuerdo reparatorio con las víctimas.

Cuevas reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el ministerio público lo acreditó. Por ello, deberá pagar 30 mil pesos a cada víctima, así como reponer un radio de transmisión y un teléfono celular.

En tanto, Ulises Lara, vocero de la FGJ, dijo que una vez que ofrezca las disculpas públicas, antes de las 15:00 horas, se suspenderán las medidas cautelares dictadas como es la suspensión del cargo.

«Una vez que se informe el cumplimento del ofrecimiento de la disculpa pública, cesarán los efectos de las medidas cautelares impuestas en la continuación de la audiencia inicial, principalmente por lo que respecta a la suspensión en el cargo de Alcaldesa en Cuauhtémoc».

«A solicitud de la defensa de la imputada, se celebró audiencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, durante la cual, la servidora pública reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el Ministerio Público lo acreditó, por lo que la imputada deberá pagar el costo de un radio de transmisión y de un teléfono celular», detalló Ulises Lara.

El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch aseguró que el acuerdo al que llegaron los mandos con la edil en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, lo hicieron en calidad de víctimas y que solamente les corresponde a ellos dicha determinación.

A pregunta expresa, el jefe de la policía capitalina reiteró que la corporación policial respalda a los mandos Eduardo Camacho García y Audencio Faustino García Luna, pero dijo que sólo les corresponde a ellos ver a qué acuerdo reparatorio llegaban en cuestión al proceso.

“Antes que la propia secretaría, están los compañeros en calidad de víctimas, entonces lo que nosotros estamos haciendo es esperar a que ellos nos informen que fue lo que sucedió y después darles todo el apoyo para lo que ellos vean conveniente para su persona, a su dignidad y para sus familias”, dijo Omar García Harfuch.

Comentó que la posición de la SSC es muy clara desde que sucedieron los hechos el pasado 11 de febrero.

“Solo les corresponde a ellos ver a qué acuerdo reparatorio pudieron llegar”, señaló durante conferencia de prensa en la sede de la policía capitalina.

Sandra Cuevas habló al salir del reclusorio Norte donde esta mañana tuvo una audiencia en su contra por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación en contra de policías Auxiliares de la SSC

“He respetado a los policías y lo seguiré haciendo y lo más importante, una disculpa pública, y esto quiero que lo entiendan, mis vecinos, toda la gente que ha confiado en mí, la alianza. Me disculpo, pero no reconozco los hechos, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto que haya hecho ningún daño a los compañeros”.

Sandra Cuevas

Alcaldesa de Cuauhtémoc