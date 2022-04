Saúl Rivera Carrillo, estudiante de Arquitectura y promesa del boxeo en México

Las manos de Saúl Rivera Carrillo comunican sus deseos: a través de la defensa dentro del ring, o bien en la creación de líneas y curvas que dan forman a sus diseños y planos. En el cuadrilátero se ha forjado su mayor anhelo: ser campeón mundial de boxeo; mientras que la universidad le permite perfeccionar técnicas y conocimientos que le darán un segundo título, el de arquitecto.

Cuando era niño, Saúl Rivera, estudiante del sexto semestre de la Licenciatura en Arquitectura de la BUAP, solía visitar los gimnasios porque su padre lo llevaba a ejercitarse, pero él más bien gustaba de jugar y divertirse. Ahora, con 23 años de edad, su disciplina y constancia lo colocan como una promesa en el box profesional mexicano; su aspiración es llegar a ser un campeón mundial.

“Cuando iba al gimnasio para mí era prácticamente un juego, después vi las peleas en la televisión y empecé a hacer referencias con los aparatos y guantes. También contribuyó que mi papá fue boxeador profesional y tenía sus fotos; todo eso encendió una chispa en mí por este deporte y cuando me subí al ring por primera vez para hacer sparring box, me gustó tanto la sensación y esa adrenalina, que poco a poco me fue ganando y cuando menos lo pensé ya estaba muy comprometido”.

Saúl Rivera Carrillo