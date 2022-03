SCJN volverá a discutir los amparos de Laura Morán e hija por el caso Federico Gertz

El ministro presidente Arturo Zaldívar anunció que el próximo 28 de marzo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volverá a discutir los amparos de Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas de supuestamente provocar la muerte de Federico Gertz, hermano del fiscal general Alejandro Gertz.

En conferencia de prensa el ministro señaló que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ponente que realizará los nuevos proyectos de resolución, presentará sus propuestas el próximo 22 de marzo y que ese día serán dadas a conocer las versiones públicas.

“El lunes 28 votaremos con absoluta libertad. Hoy la Corte demuestra su autonomía e independencia de manera unánime”, comentó el ministro presidente.

Estos proyectos deberán abordar el fondo del caso, es decir, indicar si realmente existió un delito (el homicidio de Federico Gertz Manero) y si existen elementos para investigar a Laura y Alejandra por su posible participación en el hecho.

Destacó que los nuevos proyectos que presente el ministro Gutiérrez Ortiz Mena servirán para resolver el caso en cuestión de meses en lugar de años.

“La Corte atrajo el caso para resolverlo de fondo, lo haremos en cuatro meses, un asunto que hubiera durado años, y vamos a hacerlo de manera seria”, dijo.

“No podemos ser rehenes de disputas políticas que están en otra arena ni dejarnos guiar por golpes mediáticos o golpes políticos, sino constreñirnos a lo que está en el expediente”, añadió.

El pasado 14 de marzo, el pleno desechó con 10 votos los proyectos elaborados por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien proponía amparar a ambas mujeres para regresar los expedientes al juez penal para que sus pruebas de descargo sean valoradas y se resuelva nuevamente si es posible ordenar aprehensión contra Morán, de 94 años de edad, y dictar auto de formal prisión contra su hija, Alejandra.

Previamente a la discusión, en redes sociales se filtraron unos audios en los que se escucha al fiscal Alejandro Gertz sostener una conversación con el subprocurador, Juan Ramos, en la que afirmó que tenía en su poder la propuesta y que incluso había conversado sobre el tema con el ministro Zaldívar.

Al ser cuestionado sobre si es necesario investigar cómo Gertz Manero obtuvo el proyecto, el ministro Zaldívar comentó que no porque el fiscal ya indicó cómo fue y que sus dichos no afectan a la Corte.

Precisó que sostuvo una reunión con Gertz y con la familia de Alejandra Cuevas para tratar el tema y enfatizó que, a diferencia de lo ocurrido en el caso ABC, esta vez el pleno no ha sido presionado.

“En este caso, el fiscal vino como particular, no ha habido, y ahí está la votación del lunes, presión alguna del pleno: 10 ministros votamos en contra del proyecto, y tampoco era favorable”, dijo.

“Ahí están las votaciones, ¿cuáles presiones si todos los ministros de forma unánime votaron en contra de un proyecto? Presiones cuando éramos tres en minoría para no tocar ni con el pétalo de una rosa al gobierno de Felipe Calderón; las presiones ya no son como las de antes o ya no hay”.

Reconoció que no todas las personas que tienen casos en la Corte son recibidas en su oficina, pero que en el caso del fiscal Gertz hizo una excepción por la notoriedad política del asunto.

La SCJN analizará el fondo de los amparos promovidos por Alejandra Cuevas y Laura Morán.



“Yo prácticamente desde que estaba en sala era raro que recibiera a alguien, yo siempre recibí a los olvidados, a los desprotegidos, a los que nadie defendía, a los que nadie recibía; yo nunca recibí a los grandes despachos ni a los grandes abogados, yo recibía a esa gente a la que nadie recibía y es lo que sigo haciendo ahora. No recibo a toda la gente que tiene asuntos aquí.

“En este asunto, por la notoriedad política que tuvo, era lógico que tenía que escuchar a las dos partes, como hicieron todos mis compañeros; entonces, no hay nada de irregular en eso”, dijo.

Con información de El Universal

Foto: Twitter

