Se deslinda Morena de Norma Layón tras colapso del tanque

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Olga Lucia Romero Garci-Crespo, aseveró que la alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarun, no representa al partido político.

La dirigente remarcó que «una persona no es el partido», ante el escándalo que enfrenta la administración de Layón Aarun por la caída de un tanque de agua en San Baltazar Temaxcalac, que cobró la vida de tres personas, a tres días de ser «reinaugurado».

Ante la posibilidad de que el desastre fuera causado por corrupción, Romero Garci-Crespo pidió esperar las averiguaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras señalar que cada funcionario sigue «su propia ideología», independiente al partido Morena

«(…) Siempre pasa esto, si hay un perfil que dice algo, que es de un partido en específico, ya la gente piensa que la persona es el partido, no; acuérdense que un partido es un movimiento de miles de personas. La persona no es el partido, no puedes decir que una persona o cinco personas sean la ideología y represente el partido»

Olga Lucia Romero Garci-Crespo

Presidenta del CEE de Morena