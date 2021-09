Alistan programa para vacunar a mayores de 18 años en Puebla

POR MARISOL CÓRDOBA

Puebla, Pue. 02 septiembre 2021. El Gobierno federal prepara un programa especial para vacunar a la población mayor de 18 años en la entidad, similar al aplicado en los estados de la frontera norte del país, dijo Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Afirmó que se resolverá en menos de un mes la problemática para que los jóvenes de Puebla tengan al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19:

“México tiene 103 millones de vacunas; el presidente quiere que lo que se hizo en la frontera norte se haga también en Puebla. Hay otros estados que tienen ese tema. que se puede deber a varias causas, pero el chiste es resolverlo””.

Afirmó, en entrevista, que acelerarán el proceso de entrega al arribo de más de 100 mil vacunas al país, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, cuya titular, Rosa Icela Rodríguez, fue nombrada por el presidente como la encargada en Puebla para llegar a esa meta.

No son tiempos de hablar de la sucesión

Marcelo Ebrard, en su visita a Puebla, dijo que aún no es tiempo de hablar de una sucesión presidencial, luego de que una encuesta publicada en un medio nacional lo ubicara como puntero en las preferencias electorales, junto con la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Ya lo dije: no son tiempos de hablar sobre eso”, afirmó en su visita a Puebla luego de inaugurar las nuevas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores para al emisión de pasaportes, evento al que llegaron Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa de Puebla, y al ex priista y ex alcalde de Tepeaca, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

FOTO DE PORTADA: HUMBERTO AGUIRRE/ EL CIUDADANO

