Se presentarán a la Corte elementos para no eliminar prisión preventiva: AMLO

El gobierno federal presentará hoy toda la fundamentación y argumentos por las que no se debe eliminar la prisión preventiva oficiosa, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó cómo se le va a dar tanto poder a jueces cuando está demostrado que muchos de ellos no han actuado de buena forma al dejar salir a delincuentes como La Vaca, principal generador de violencia en Colima

“Vamos a entregar el expediente completo de todos los casos porque hay casos de políticos, hay casos de jefes de la delincuencia organizada, hay de todo tipo de casos, de personajes a los que se les han devuelto millones de pesos por decisiones de jueces, entonces sí queremos que todo esto lo tengan. Creo que el día 5 (de septiembre) van a tomar la decisión (en la Corte), que tengan los expedientes. Estamos hablando de secuestros, feminicidios, homicidios, lavado de dinero, delincuencia organizada, ¿cómo dejarle a los jueces todo ese poder violando lo que dice la Constitución?”, comentó.

Caso Ayotzinapa fue tortura

El mandatario sostuvo que durante su gobierno se busca respetar los derechos de todos, especialmente los de la libertad de expresión, por lo que no hay censura y mucho menos tortura para dar a conocer información falsa, como fue el caso de Ayotzinapa. Por ello, hizo un llamado a las autoridades a comprometerse para no permitir estas prácticas bajo ninguna circunstancia.

“Para los que votaron por Calderón, imagínense si se es humanista, puedo ir más lejos, si se es cristiano, ¿cómo se va a aceptar la tortura? Estamos hablando de tortura con Calderón y estamos hablando de tortura con Peña Nieto, porque lo de Ayotzinapa fue tortura”, dijo.

Con información de Excélsior y Milenio

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com