Se va Enrique Doger a proyecto de Ignacio Mier, sin dejar el PRI

Enrique Doger Guerrero, expresidente municipal y excandidato a la gubernatura de Puebla negó, por ahora, su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque apoyará abiertamente el proyecto del coordinador de diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco en caso de que levante la mano por la gubernatura de Puebla.

En conferencia de prensa, comentó que “falta ver lo que pasa en el 2022 y en el 2023”, porque creé “que muchos poblanos van a estar donde se encuentren las mejores propuestas” sin importar el partido político.

Pidió esperar los tiempos políticos para hablar de posibles candidatos, ya que en estos momentos es mejor concentrarse en los resultados que puedan dar los gobiernos federal y estatal.

A pesar de que actualmente no ocupa ninguna diputación o cargo público, Doger afirmó que su asistencia a la Cámara de Diputados, en dónde se reunió con Ignacio Mier, y con un grupo de políticos poblanos de varios partidos, fue para saber más sobre la aprobación del presupuesto y las reformas constitucionales.

Agradeció las posiciones y oportunidades que le ha brindado el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero aceptó que en estos momentos el organismo enfrenta una crisis y necesita un ejercicio de autocrítica por parte de la dirigencia, para evitar malentendidos, sobre todo si quieren llegar fortalecidos a los próximos procesos electorales.

«Yo no me he afiliado a ningún otro partido político. Leía que Néstor Camarillo me quiere llamar a cuentas (…) se va a tardar muchísimo porque hay priista que si hicieron campaña por Morena, para empezar su compañero coordinador de los diputados locales (Estefan Chidiac)»

Enrique Doger Guerrero