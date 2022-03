Sedena detiene a ocho capos narcotraficantes en menos de siete meses

La ofensiva del gobierno federal contra los cárteles de la droga se aceleró en los últimos siete meses con la detención de al menos ocho capos u operadores de primer y segundo nivel de diferentes grupos delincuenciales, una cifra que representa casi la mitad de los grandes líderes arrestados en lo que va de la presente administración.

Además, las aprehensiones de delincuentes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han mostrado un avance vertiginoso durante los primeros dos meses de 2022 al reportarse la detención de 94 presuntos agresores, lo que representa el 54 por ciento de los casos reportados en 2021.

El informe de agresiones contra el personal militar de dicha dependencia revela que el promedio mensual de detenciones en lo que va de la llamada cuarta transformación se ubica en los 13.2 casos, mientras que en enero y febrero la cifra subió hasta los 47 casos.

En lo que va del año, el gobierno federal ha repartido más balazos que abrazos, pues el número de delincuentes heridos durante enfrentamientos se ha duplicado en este año, pues tras registrarse un promedio mensual de 3.1 lesionados entre 2019 y 2021, en el presente año se han registrado 6 casos.

Apenas el pasado 1 de marzo, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha cambiado su postura de que el gobierno no debe responder con mas violencia a la violencia, sino que se deben atender las causas que generan una mayor fuerza de los grupos criminales.

“Estoy convencido de eso, lo que pasa que lleva tiempo, esto ya estaba. Lo que estamos buscando es que los jóvenes no sean enganchados, quitarles a los delincuentes ya definidos, quitarles a los jóvenes, que no tengan un ejército de reserva. Que los jóvenes tengan la posibilidad de trabajo, de estudio. Eso no lo hacían antes”.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México