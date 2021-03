No son vacaciones, seguimos en pandemia, reiteran autoridades del Ayuntamiento de Puebla

Durante la rueda de prensa virtual de hoy, 31 de marzo, se habló sobre las acciones y operativos del Ayuntamiento, a cargo de las secretarías de Protección Civil y de la Seguridad Ciudadana, para evitar aglomeraciones y verificar el cumplimiento de las medidas sanitaria durante la celebración de las festividades religiosas de Semana Santa, así como en compra y venta de pescado, zonas turísticas, la jornada de vacunación en CU y las mojadas «tradicionales» del fin de semana feriado.

Encabezaron la reunión Catalina Pérez Osorio, encargada del despacho de la Secretaría de Gobernación; Lourdes Rosales Martínez, titular de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla; Gustavo Ariza Salvatori, titular de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Integral de Riesgos; y Claudia Rubio Romero, encargada de despacho de la Secretaría de Movilidad.

Catalina Pérez informó sobre las acciones y operativos del departamento de Vía Pública, en coordinación con la SSC, durante este fin de semana en el marco de la celebración religiosa de Semana Santa; en el cual se realizarán rondines constantes a los puntos de venta de pescado y mariscos en la zona centro, mercados y tianguis, así como zonas aledañas, sobre CU y calles aledañas, para apoyar a la Brigada Correcaminos, encargada de la vacunación antiCovid-19 a adultos mayores, para evitar la colocación de venta informal sobre vialidades, y finalmente comentó sobre el monitoreo de festividades e inhibición de aglomeraciones en iglesias con mayor afluencia, en colonias como San Baltazar y la junta auxiliar Romero Vargas.

La titular de la SSC, Lourdes Rosales, reiteró el objetivo de prevenir contagios, cumplir con rigor las medidas sanitarias y haciendo un llamado a la ciudadanía para mantenerse en casa. Comentó sobre el reforzamiento de la presencia policial en sitios como el Centro Histórico, hoteles, templos religiosos, corredores gastronómicos y zonas turísticas; el despliegue de patrullas en puntos focales con altoparlantes que transmiten mensajes referentes a las medidas sanitarias y sugirió a la ciudadanía descargar la aplicación de Seguridad Incluyente (disponible en Play Store y Apple Store) para tener una línea más pronta para reportes y atención por parte de la Policía Municipal y también hizo hincapié sobre los servicios que la SSC está prestando para contribuir a la jornada de vacunación en CU.

Vacunación de adultos mayores en CU. Foto: Humberto Aguirre

Por su parte, el titular de Protección Civil, Gustavo Ariza, reiteró que el objetivo es cumplir los decretos referentes a la prevención de contagios de Covid-19. Habló de la clausura de eventos que no cumplan los requisitos o medidas sanitarias correspondientes, mencionó que negocios como balnearios, boliches y baños públicos no podrán fungir actividades debido a las restricciones de la contingencia actual. Reiteró también sobre cómo esta época vacacional no debe ser un causal para exportar e importar el virus.

Finalmente, la secretaría de Movilidad, Rubio Romero, comentó sobre la importancia del uso de la bicicleta para la realización de ejercicio, invitó a la población a hacer uso de los más de 80 km de ciclovía que existen en la capital.

En la ronda de preguntas, Rosales comentó que solamente queda un compañero de la SSC contagiado y que el número de compañeros fallecidos por Covid han sido diez hasta el momento; mientras que Ariza habló del cuidado que tienen los funcionarios por evitar salir de forma innecesaria de sus casas u oficinas, y comentó que la época de sequía también es un tema que requiere tenerse en cuenta, sobre todo por la condición que vivimos en pandemia.

Por último, las autoridades reiteraron sobre la importancia de quedarse en casa ya que la prioridad es la salud pública.