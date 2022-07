«Seguiré en el PRI», sentencia «Alito» en último audio; priistas demandan a Sansores

Como cada martes, la gobernadora de Campeche por Morena, Layda Sansores, exhibió un audio más en su programa, «Martes del Jaguar», presuntamente con la voz del presidente nacional de Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado de un hombre que responde a «Marco», quien presuntamente sería el dirigente panista, Marko Cortés.

En la nueva grabación, el líder priista afirma que será él quien elija a los candidatos para las elecciones del 2024, incluidas las diputaciones, «aunque no estén de acuerdo».

“Primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera (diciendo), ‘no, que si no dan resultados’, se van a la verga, yo fui electo cuatro años. Yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan″