Según Chidiac, el SAT podría regresar 75% de multas al gobierno de Puebla

El diputado local del PRI y extitular de la Secretaría de Finanzas y Administración , Jorge Estefan Chidiac, sugirió que el gobierno de Puebla podría recuperar hasta 75 por ciento de los 2 mil 600 millones de pesos que pagó de multa por la evasión de impuestos al SAT.

El también presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso de Puebla dijo que las normativas financieras permiten recuperar recursos a quienes pagan sus deudas al SAT a través de un programa de devolución por el “pronto pago”.

Confió que el gobernador Céspedes Peregrina podría llegar actualmente a un acuerdo con el SAT para integrar al estado hasta 1 mil 900 pesos.

“Lo importante es que el gobernador Céspedes pudo haber intentado algo, ser marrullero y no lo fue, y felicito al gobernador de acatar una decisión”

Chidiac se deslindó de la responsabilidad en el caso y mencionó que el conflicto estaba en un litigio en el Tribunal Fiscal que impidió, en su caso cómo exsecretario de Finanzas, pagar los impuestos pendientes.

También reconoció la decisión del gobierno de Céspedes Peregrina por el pago de la multa por 2 mi 700 y poner fin al litigio, pero que, con el equipo jurídico del gobierno de Puebla, podría ser recompensando con hasta 1 mil 900 pesos.

“Cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con una disyuntiva; no podemos pagarle al SAT porque está sub júdice un litigio, es decir, que no está resuelto el litigio, de haber llegado y tener resuelto ya en contra del gobierno, tendríamos que haber pagado”