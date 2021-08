Segunda vinculación a proceso por abuso sexual para Saúl Huerta

Por La Redacción

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo auto de vinculación a proceso contra el diputado sin fuero Benjamín Saúl Huerta Corona, por su probable participación en el delito de abuso sexual agravado.

El 12 de agosto un juez ordenó la detención del diputado, denunciado por violación equiparada y abuso sexual en perjuicio de dos menores de edad

Ya son dos los procesos penales que enfrenta el legislador:

Se calificó como legal el cumplimiento de la orden de aprehensión que llevaron a cabo elementos de la Policía de Investigación en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, y luego de la imputación formulada por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

El juzgador le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en dicho penal, y fijó el plazo de dos meses y 25 días para el cierre de la investigación complementaria, informó la Fiscalía mediante un comunicado.

El ahora imputado se encuentra recluido en ese centro penitenciario, desde el pasado 19 de agosto, con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa tras ser vinculado a proceso por su probable comisión del delito de violación equiparada.

Su abogado Wilfrido Rafael Castillo dijo que tras las inconsistencias en la carpeta de investigación se desvirtuó uno de los dos casos de abuso presuntamente ocurrido en 2019, cuando contaba con 18 año de edad.

“No habrá negociación con las dos presuntas víctimas, porque el diputado considera que quien es inocente no huye y no llegan a ningún acuerdo, por lo que nos iremos hasta el juicio y no buscaremos ninguna reparación”

Wilfrido Rafael Castillo

Abogado