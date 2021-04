Senado aprueba reformas a Ley de Consulta Popular; se agrega la abstención como opción del voto

Por Neldy San Martín

El Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Consulta Popular mismas que incorporan la abstención como una posibilidad del sentido del voto, e introduce este mecanismo de participación directa para temas de trascendencia regional.

Con 91 votos a favor y 24 en contra, la asamblea avaló en lo general la minuta que envió la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2020 para actualizar la Ley Federal de Consulta Popular, en sintonía con las reformas a la Constitución en la materia que se realizaron en 2019.

Los artículos reservados fueron aprobados en sus términos, pese a las reservas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y PRD, con 71 votos en favor y 47 en contra.

Durante la discusión, legisladoras y legisladores de oposición recordaron que el resultado de la consulta popular es vinculante (válido) cuando la participación total corresponda al menos al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

En ese sentido, alertaron que, al incluir la opción de abstención, en caso de que esa fuera la respuesta de la mayoría, estaría siendo vinculante la opinión de la segunda mayoría, ya sea a favor o en contra.

El artículo 43 de la reforma incluye un recuadro con la opción del voto en “abstención”, además de las casillas para el “sí” y el “no”.

“Este dictamen abre la posibilidad de que las y los ciudadanos voten por la abstención en un ejercicio de consulta, una previsión en apariencia inofensiva, que podría, sin embargo, tener graves consecuencias en la legitimidad de las decisiones que pretendan avalarse mediante una figura de democracia directa”, dijo la senadora priista Claudia Ruiz Massieu Salinas.

En el mismo sentido, el senador Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, propuso eliminar la figura del voto en abstención, al señalar que es una práctica exclusivamente parlamentaria y no de carácter electoral ni de consulta popular. También explicó que la abstención se expresa cuando las y los ciudadanos no se presentan al ejercicio de participación ciudadana.

“No puede haber una consulta de abstención, no puede preguntársele a la ciudadanía para que no se manifieste en un sentido u otro. Se está consultando sobre decisiones, sobre un ‘sí’ o un ‘no’, no sobre un ‘no sé’”.

Noé Castañón Ramírez