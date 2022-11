Señala AMLO al Poder Judicial de proteger delincuentes

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló al poder judicial de proteger la delincuencia y acusó a los jueces de continuar con los sabadazos.

Por lo anterior, el mandatario sugirió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) atender estos casos como un tema prioritario.

El titular del Ejecutivo reconoció que hay un problema estructural en el Poder Judicial que debería ser atendido desde adentro presentando alguna reforma.

Dejó en claro que estos señalamientos no son para afectar la credibilidad de los juzgadores sino para que el consejo de la judicatura atienda las denuncias.

Previamente, el Presidente aseguró que la impunidad en general en el país se ha combatido gracias a que ya no funciona el moche.

Reconoció que este tipo de prácticas todavía se pueden presentar en algunos lugares del país. pero ya no son la regla como predominaba en los sexenios anteriores.

«Era muy común, bueno, el caso de (Genaro) García Luna tiene que ver con ese proceder de que se perseguía a unos y se protegía a otros desde el gobierno, se acabó no hay ningún grupo protegido, el que cometa un delito es castigado, sea quien sea y no hay acuerdos, no hay ninguna negociación»