Señala Cuauhtémoc Cárdenas rezagos en el trienio de AMLO

Érika Hernández / Agencia Reforma

Para Cuauhtémoc Cárdenas, a tres años de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo, predominan los rezagos y la falta de propuestas para resolver problemas.

«Los resultados de un gobierno se miden por logros, sin duda alguna. No hemos logrado revertir la tendencia que traíamos desde hace cuatro décadas.« «Tenemos un crecimiento económico bajo, estamos por debajo de objetivos que habíamos alcanzado en años anteriores. Si vemos la violencia, está presente en todo el País, tenemos un alto índice de desempleo, no hemos logrado recuperar incluso el empleo perdido por la pandemia, un sistema educativo con deficiencias, esto es lo que tenemos en estos tres años», indicó.

Consideró que esto va más allá de los esfuerzos que habría que reconocer, como elevar el salario mínimo o buscar subsidiar carencias de distintos sectores de la población, política que, recordó, ha sido fuertemente cuestionada.

Lamentó que no haya un contacto con Latinoamérica, para lograr una verdadera integración.

«Así estoy viendo al País: con muchos rezagos todavía y sin propuestas para cómo superar estos problemas de pobreza, inseguridad, escaso crecimiento económico, deterioro ambiental, cuestiones sobre género, no veo iniciativas de quienes tendrían la obligación de presentarlas.« «Nos faltan propuestas de las entidades políticas, empezando por el Gobierno, propuestas que nos digan cómo recuperar el crecimiento de la economía, cómo llevar a cabo una reforma fiscal, me preocupa que no haya propuestas de partidos políticos, tenemos una vida política centrada en la confrontación», indicó.

La Oposición, lamentó, es todo contra el Presidente, y Morena todo contra la Oposición, sin buscar el diálogo y resolver los problemas.

Aseguró que el que está obligado a buscar ese diálogo es Morena.

Que los presidenciables levanten la mano

Durante el foro «Defensa de la democracia frente a las alternativas autoritarias», en el marco de la Feria Internacional del Libro, la periodista Carmen Aristegui cuestionó a Cárdenas sobre qué ve en los próximos tres años.

El ex candidato presidencial respondió que serán años álgidos, por la cercanía de la elección presidencial, por lo que pidió que desde ahora, quienes aspiran a la candidatura, levanten la mano y digan por qué quieren llegar a la Presidencia.

«La vida política a veces se centra en personas, y nos importa lo que una persona puede presentar, un candidato, y no es ‘me voy a portar bien de aquí para adelante’, eso lo hacemos todos, todos los días. «Lo importante es: cuál es la trayectoria que trae esa persona, lo que hizo o ha dejado de hacer, no es, de aquí en adelante sí me voy a portar bien, si anteriormente pues ha tenido una conducta que no avalaría ese ofrecimiento», apuntó.

Aseguró que desde ahora los aspirantes tienen la obligación de decir sus propuestas.

«Si se han adelantado los tiempos electorales, es tiempo también que quienes están interesados se expresen públicamente, y nos digan para qué quieren llegar al cargo, que no es para ganar un buen sueldo, porque se lo ha bajado bastante, según hemos visto», ironizó.

En cuanto a las reformas que están pendientes, Cárdenas consideró que quienes las proponen deben saber escuchar, y aceptar que se les pueden cambiar «unas cuantas comas».

Cárdenas compartió mesa con el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien consideró que el diálogo y la reconciliación son claves para fortalecer la democracia.

Recomendó que en una reforma electoral, al ser la columna vertebral de la democracia, se deben llegar a acuerdos.

«Diálogo, reconciliación, no considerar a nadie enemigo, no despreciar a quien no piensa como tú, porque el desprecio es la antesala del odio, el odio es la antesala de la violencia, del negacionismo», agregó.

Foto: Agencia Reforma

