Señalan a Inés Saturnino por permitir huachicoleo en Tecamachalco

El exalcalde de Tecamachalco, ahora detenido, Inés Saturnino López, permitió la presencia de delincuentes en el municipio, como la del presunto líder huachicolero Antonio Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, afirmó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario poblano indicó, en videoconferencia de prensa, que por esta razón la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una investigación en contra de Saturnino López, así como por presuntamente evitar la aprehensión de “El Toñín”, en 2021.

Barbosa Huerta dio a conocer que en la gestión de Saturnino López, de 2014 a 2018, “El Toñín” tenía una importante incidencia en Tecamachalco, al grado de arremeter contra la autoridad municipal.

Asimismo, el mandatario denunció al Partido Social de Integración (PSI), el cual hizo candidato a Saturnino López en las elecciones de 2021, por permitir la postulación de alcaldes vinculados a la delincuencia, como a José Alejandro Martínez Fuentes, exalcalde de Quecholac y hermano de «El Toñín», detenido en septiembre del año pasado.

“El PSI ha postulado candidatos en municipios de alta criminalidad y entre ellos, al hermano del señor Antonio Martínez Fuentes, «El Toñín». Ese es un hecho público, que a pesar de que se conocía toda la historia delincuencial, el partido postuló al hermano. Lo demás no lo sé, tendría que ser motivo de una investigación y eso no me toca a mí”

Miguel Barbosa Huerta