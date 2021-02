¿Será un riesgo para México el uso de las urnas electrónicas?

El Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá a prueba una vez más las llamadas urnas electrónicas, pero ahora en los próximos comicios electorales de 2021. En esta ocasión las casillas se pondrán a prueba en Coahuila, donde se renovarán 38 ayuntamientos, y en Jalisco, en el que se disputarán 163 cargos de elección popular —entre diputaciones y ayuntamientos — .

Dicha situación ha generado desconfianza entre los diferentes actores políticos, tales como Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido más importante en la actualidad, quien impugnó el uso de la urna electrónica por considerar que la decisión del INE se tomó de forma opaca. Sin embargo, no es la primera vez que el INE pone a este modelo de votación, pues en las elecciones de 2020 se utilizaron en 94 casillas de voto electrónico en Hidalgo y Coahuila. En esa ocasión, según reportes del instituto, siete de cada diez electores dijeron tener confianza en el dispositivo y el 90% aseguró que era fácil de usa r.

La modernización del sistema electoral en México es una tarea que cada día será más apremiante, pues la población crece de forma paralela al padrón de electores. Pero una de las preguntas es cómo se llevarán a cabo dichos cambios en un país en el que el voto electrónico aún no es legal.

Sobre este tema, Said Hernández, experto en temas electorales y consultor de Integralia, expresa en conversación con Sputnik que “la legislación electoral en México no prevé la utilización de instrumentos como la urna electrónica con excepción, solamente con excepción, del voto por internet pero para los mexicanos residentes en el extranjero. Para la votación nacional no está prevista ninguna otra modalidad más que la votación directa en casilla”.En este sentido, añade que a pesar de que el marco legal mexicano aún no contempla el uso de la urna electrónica, las pruebas piloto como las 100 casillas que planea aplicar el INE en Coahuila y Jalisco tienen el objetivo de “familiarizar al ciudadano con este tipo de instrumentos”.

A pesar de ello, Morena ha impugnado el uso de la urna electrónica en los próximos comicios. Sergio Gutiérrez Luna, representante del partido ante el instituto electoral, argumentó que esto se haría debido a que “con mucho trabajo durante décadas se ha construido el andamiaje para emitir votos y que haya la confianza de los ciudadanos. El INE no puede cambiar esta forma de votación por la puerta trasera“.Esto a pesar de que el INE anunció el pasado 4 de febrero que “el Modelo de Operación establece los aspectos jurídicos y técnicos necesarios para dar viabilidad al diseño y a la implementación del voto ciudadano, a través de hasta 50 urnas electrónicas en Coahuila y 50 en Jalisco”.

Fuente Sputnik Mundo

Para mayor información visita el link

https://mundo.sputniknews.com/20210219/urnas-electronicas-un-riesgo-para-la-democracia-en-mexico-1107962870.html