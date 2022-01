¿Sería ómicron el fin de la pandemia?

Las cifras de contagios con la variante ómicron aumentan de manera exponencial en muchas regiones del mundo. Pero varios especialistas creen que quizás esta variante del SARS-CoV2 tan contagiosa pero también menos virulenta, es un presagio del fin próximo de esta pandemia del coronavirus. ¿Una luz al final del túnel?

La variante ómicron tiene numerosas mutaciones y lleva el nombre de una letra del alfabeto griego, científicamente tiene varias “cédulas de identidad”: linaje PANGO B.1.1.529, identificador del clado GISAID GR/484A y el identificador clado Nextstrain 21K.

Ómicron fue detectada por primera vez el 9 de noviembre del 2021, en Botsuana, país limítrofe de Sudáfrica. El 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como una “variante preocupante”.

Varias de sus mutaciones conciernen su proteína «spike», lo que facilita su propagación. En pocas semanas se ha extendido como un reguero de pólvora por el mundo, contagiando a vacunados y a no vacunados y suplantando a las otras variantes existentes.

En algunos casos, se ha observado que es tan contagiosa como el sarampión, enfermedad considerada como una de las más contagiosas que existen. La buena noticia es que en una gran mayoría de casos, sus síntomas son ligeros: dolor de garganta, mucosidad, tos, dolor de cuerpo, síntomas que por lo general desaparecen a los tres o cuatro días.

Altamente contagiosa y poco virulenta

Estas dos características de ómicron, altamente contagiosa y poco virulenta tienen una explicación, como nos detalla la doctora Natalia Rodríguez, del Hospital Clínic de Barcelona: «Lo que estamos observando es que es una variante (ómicron) que no genera tantos casos graves y esto es por una razón y es que es una variante que infecta más a las células del aparato respiratorio superior, no tanto a las del pulmón y ésa es también la razón por la que es más contagiosa, o sea, afecta más a la zona de la nariz, de la laringe hacia arriba, con lo cual se transmite más facilmente, pero por contra, no infecta tanto a las células del pulmón, lo que provocaría un neumonía en este caso. Por eso (esta variante) provoca menos proporción de casos graves».

La vacunación de la población también es un factor que explica esta proporción menor de casos graves observada con ómicron.

¿Y si esta variante fuera una luz al final del túnel de esta pandemia, al inmunizar a una gran parte de la población mundial? Es la esperanza de muchos, esperando que no aparezcan otras variantes más peligrosas.

Natalia Rodríguez, médico del Hospital Clínic de Barcelona e investigadora del ISGlobal, centro impulsado por la Fundación «La Caixa» contestó para RFI esta pregunta y muchas otras sobre esta variante ómicron que no deja de sorprender cada día a los especialistas.

Con información de RFI

