Servicios de salud de Puebla no formarán parte de IMSS-Bienestar, aclara gobernador

Los servicios de salud del estado de Puebla no formarán parte del programa IMSS-Bienestar, el cual es manejado por la federación, afirmó el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa virtual, el mandatario poblano aclaró que el gobierno estatal continuará con el manejo y operación de su propio sistema de salud.

Afirmó que en una plática que sostuvo con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, se acordó que el gobierno federal sólo va a apoyar al estado de Puebla en tres aspectos: cáncer de mamá, hemodiálisis y hemodinamia.

“Puebla se queda con su sector salud manejado por Puebla, como dijimos, y ya he hablado con el director del IMSS y solamente habrá una coordinación en tres temas: cáncer de mamá, hemodiálisis y hemodinamia”

El programa de IMSS-Bienestar propone adherir a los hospitales estatales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que, de manera conjunta, entre el estado y la federación, garanticen la salud a la gente, principalmente a la población sin seguridad social.

Barbosa Huerta también señaló que su gobierno ha iniciado con la licitación de diversos proyectos integrales en materia de salud, como la construcción de las unidades médicas de oncología y cardiología en el Hospital para el Niño Poblano (HNP), así como las unidades de hemodiálisis y de autismo.

Asimismo, el mandatario Miguel Barbosa Huerta anunció que en los próximos días, el director del IMSS, Zoe Robledo, visitará Puebla para realizar una rueda de prensa y hablar sobre los proyectos del Hospital de San Alejando y Amozoc.

Afirmó que “no está nada perdido” respecto a la construcción de dichos nosocomios, al afirmar que el IMSS sí tiene recursos para la ejecución de los proyectos.

Barbosa Huerta indicó que en días pasados tuvo una comida con Robledo y él le confirmó que acudirá a Puebla, para también tratar el tema de la ampliación de la Margarita y el destino del edificio CIMA, que fue comprado en 2017.

“El director del IMSS, Zoe Robledo quedó conmigo de que venía en tres semanas, después de la asamblea nacional, (…) no está nada perdido, no es cierto que no hay recursos, lo digo para que los diputados del PAN digan que ellos lo consiguieron”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla