IEE extiende hasta el 13 de abril el registro de candidaturas a favor de las personas indígenas

Durante la Sesión Ordinaria del IEE el ciudadano Jorge Luis Blancarte Morales, representante propietario del partido Encuentro Solidario, solicitó al Consejo General modificar el Acuerdo CG/AC-028/2021 a favor de los derechos político-electorales de las personas indígenas.

Mencionó que “dos municipios de características indígenas, Ahuatepec y Huauchinango, que no están dentro del listado de 46 municipios a los que se encuentran obligados los partidos políticos a incorporar una fórmula de candidatos indígenas en cualquiera de las posiciones que se establecen en dicha planilla del dos al seis o síndico municipal”

“No puede haber una diferenciación entre candidaturas independientes y partidos políticos porque eso ya de por sí genera inequidad. Creo que sí debemos dejar muy claro que el tema del señalamiento de cuáles son los municipios se consideran indígenas y cuáles no, deviene de la propia resolución y no de los actos de la autoridad administrativa. Sin embargo, para el cumplimiento de la resolución, del cumplimiento del ejecutor, eso implica señalar circunstancias específicas para candidatos independientes o para aspirantes a candidatos, y circunstancias particulares para los partidos políticos”.

Sesión Ordinaria del 9 de abril de 2021

Ayer, viernes 9 de abril de 2021 alrededor de las 21:30 hrs., se reanudó la Sesión Ordinaria virtual del Consejo General del Instituto Electoral del Estado Puebla, a través de las cuentas de YouTube y Facebook de dicho órgano electoral.