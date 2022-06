Shakira al separarse de Piqué: «Crees que estás en una relación sincera y no lo es»

La nota que dio de qué hablar este fin de semana fue la separación de Shakira y el futbolista Gerard Piqué. El sábado 4 de mayo, la famosa pareja confirmó su ruptura después de 12 años juntos. Sin embargo, antes de que la noticia explotará, la cantante colombiana ya había dado pistas de la crisis que atravesaba con el padre de sus dos hijos.

Una de las señales de que la relación no estaba en su mejor momento fue el lanzamiento de «Te felicito», el último sencillo de Shakira. La canción, que canta con Raw Alejandro, habla sobre una decepción amorosa cuando se descubre quién es en verdad la otra persona.

«Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas», dice la letra.