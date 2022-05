Sheinbaum afirma que ninguna inspección pudo detectado falla en construcción de L12

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum expresó, después de que el medio El País (nota que se replicó aquí en El Ciudadano México) diera a conocer una versión preeliminar del peritaje Causa-Raiz del colapso de la Línea 12 del Metro, realizado por la empresa DNV, que ninguna inspección durante su administración pudo haber detectado problemas con la construcción.

La jefa de gobierno afirmó que entre hoy y mañana darán a conocer el Peritaje Causa Raíz de DNV y las respuestas que su administración le dio a la consultora, en donde se muestran el por qué se considera que la empresa no cumplió con su propia metodología para realizar tal peritaje.

«Nosotros hemos tomado la decisión de hacerlo público, se hizo una demanda civil… no se pagó el último reporte, no está pagado, precisamente por eso se está haciendo una recisión del contrato… pero es importante que no sea a través de una filtración… hemos preguntado a nuestros abogados si lo podemos hacer público aunque esté el proceso legal, y nos dijeron que sí… vamos a hacerlo público para que se conozcan todas las respuestas, una a una, que se le dieron a la empresa»