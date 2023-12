Sheinbaum bromea sobre avión presidencial en Día de los Inocentes

La precandidata a la Presidencia de México por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una broma referente al avión presidencial con motivo del Día de los Santos Inocentes.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo publicó un video en el que mencionaba que la próxima presidenta de México tendría que tener un avión «como de esos que no tenía ni Obama».

«Ahora que he estado viajando tanto por el país, pues he pensado que es importante que la próxima Presidenta tenga un avión de esos que no tenía ni Obama».

Claudia Sheinbaum Pardo

Precandidata a la Presidencia de México