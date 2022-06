Sheinbaum da positivo a covid-19 por segunda vez

Claudia Sheinbaum, jefa de la Ciudad de México, dio a conocer que dio positivo a covid-19, aunque su estado de salud lo reporta estable. Continuará sus funciones a distancia.

“Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”