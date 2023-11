Sheinbaum se reúne con Asociación de Bancos de México

La virtual candidata a la Presidencia de la República por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum Pardo, mantuvo una reunión con la Asociación de Banqueros de México (ABM) con la finalidad de presentar sus propuestas en torno al desarrollo económico del país.

Sheinbaum Pardo precisó que si se generan las condiciones idóneas en las que se procure el bienestar general, el desarrollo nacional será cada vez más grande.

Asimismo, sostuvo que la inversión extranjera directa, si no busca el bien colectivo, los beneficios solo se quedarán en un pequeño sector y no en la población nacional, por lo que sostuvo que no solo se trata de invertir, sino que dicha inversión beneficie a todos.

«La Inversión Extranjera Directa si no lleva el apellido de bienestar se va a quedar exclusivamente en los indicadores macro y no el bienestar de una población. Si logramos hablar realmente en este sentido, de lo que llama Naciones Unidas, prosperidad compartida, que desde mi punto de vista es lo mismo que por el bien de todos primero los pobres, es decir, si logramos invertir para disminuir la pobreza y hablar de bienestar estamos en otras condiciones. Y ahí hablamos de educación, hablamos de salud pública y hablamos también de ingresos y de desarrollo urbano incluyente» Claudia Sheinbaum Pardo

Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación

En el mismo sentido, aseguró que sólo al generar inversión para que todos puedan acceder a mejores condiciones de vida, es como se logra que una nación tenga crecimiento en todos sus sectores.

«Tenemos que aprovechar esta inversión que está llegando a México, pero no solamente pensando en los grandes indicadores, sino realmente pensando en el trabajador, en un salario digno, en un empleo digno, que pueda vivir en una vivienda digna, esto potenciará el desarrollo nacional» Claudia Sheinbaum Pardo

Finalmente, Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo que han realizado los banqueros e inversionistas, para colaborar en la reconstrucción de Acapulco tras el paso del Huracán Otis por aquel puerto.

