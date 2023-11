Sheinbaum sin favorito para jefatura de la CDMX

La Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a mantener la unidad dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con relación a los diversos comentarios que han surgido en torno a la elección de candidato en la CDMX.

Sheinbaum Pardo enfatizo que, independiente del resultado de las encuestas para elegir a candidata o candidato a los gobiernos de los estados de Puebla, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, y Guanajuato, serán cinco las mujeres que encabecen los procesos electorales.

«Lo he dicho recientemente, que en este proceso estamos llamando a la unidad interna, estamos llamando a la organización, a la movilización y también a la suma, a la inclusión a nuestro gran movimiento»

Por lo anterior, la ex Jefa de gobierno de la CDMX precisó que no tiene a ningún favorito para ocupar dichos cargos, por lo que se deben dejar de lado las especulaciones y «politiquerías».

“Lo quiero decir, muy, muy claro, en mi caso o en el caso del presidente de Morena, no hay favoritos y no hay favoritas. En particular, en el caso de la Ciudad de México, y lo menciono porque fui Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tampoco hay favoritos o favoritas por parte mía”

Claudia Sheinbaum Pardo

Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación