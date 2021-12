Si caos policíaco sigue, alcaldesa de Huejotzingo deberá comparecer: Roberto Solís

Derivado de la situación en el tema de seguridad que atraviesa el municipio de Huejotzingo, el diputado morenista Roberto Solís Valles, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, dijo que sería viable que la presidenta municipal, Angélica Alvarado Juárez, comparezca para explicar por qué hay carencias al interior de los grupos policiacos.

“Como presidente de esta comisión, si no se soluciona el tema con los policías la mandaré a traer a comparecer, para qué nos explique qué pasa»

Hace unos días, los uniformados de esta demarcación se manifestaron y declararon un paro de labores por el adeudo de quincenas, escasez en sus prestaciones, así como la falta de pago del aguinaldo.

En entrevista, calificó como lamentable la falta de prestaciones para los policías municipales en varios puntos de la entidad, sobre todo en el caso de Huejotzingo, que cuenta con varios reportes sobre delincuencia e inseguridad en la zona.

Solís Valles pidió a la alcaldesa Angélica Alvarado atender las necesidades de los uniformados con diálogo y respeto, ya que los retrasos en la operación de los cuerpos de seguridad afectan directamente a los ciudadanos, por lo que le ofreció su apoyo para darle salida al tema a la brevedad.

Añadió que el pago de sueldos no es algo que los policías tengan que exigir, ya que los recursos para realizar ajustar la nómina vienen etiquetados y regulados por la ley.

Roberto Solís agregó que los trabajadores de la Comuna también denunciaron irregularidades y retrasos en el pago de sus quincenas.

«Ya hubo algunas regidoras que me buscaron y me decían, por ejemplo, que la nómina del 15 de octubre, ahorita que aprobaron los estados financieros, aparece la salida del cheque con fecha de diciembre. Ya se hizo la observación. Les pedí a ellas, que tienen acceso a la documentación, que me la puedan facilitar, para que desde el gobierno hagamos un exhorto»

Roberto Solís Valles