Si tienen pruebas que las presenten: AMLO rechaza nexos con narcotráfico

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno tenga vínculos con el narcotráfico como señaló Porfirio Muñoz Ledo, por lo que llamó a que si tienen pruebas que las presenten y dejen de calumniar.

“Es muy lamentable, vulgar, bajo, pero tampoco crean que me preocupa mucho. En primerísimo lugar porque estoy tranquilo con mi conciencia y en segundo lugar porque es falso, completamente falso. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso puedo enfrentar a la mafia del poder y a los delincuentes dedicados a la delincuencia organizada y a los de cuello blanco”

Aseguró que estas declaraciones sólo son para confundir y engañar en vísperas de las elecciones del domingo, además de que se trata de un asunto “de nostalgia y con todo respeto, de la edad. Por eso yo no puedo seguir una vez que se concluya mi periodo porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo”, dijo.

A casi 13 años de la tragedia en la Guardería ABC, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y al director del IMSS, Zoé Robledo, presentar un informe sobre la atención a las víctimas y deudos, así como del proceso judicial.

“Es realmente inaceptable de que el Seguro Social tenga que subrogar o subcontratar o privatizar guarderías, entonces ¿para qué es el Seguro Social? ¿No puede del Seguro Social administrar las guarderías? Sucedieron estas desgracias lamentables porque no hay control, no hay regularización, no hay experiencia, todo es improvisado y para beneficio personal de quienes tienen palancas, de quienes tienen influencias. Todo eso fue una desgracia, todo ese periodo neoliberal y fue muy lamentable este caso”

