Si «Va por México» no legisla que no cobre: AMLO

En su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la moratoria constitucional propuesta por la coalición PAN-PRI-PRD afectaría el trabajo de los legisladores; los invitó a no presentarse al Congreso y pedir licencia.

La Alianza Va por México firmó la «Moratoria Constitucional», la cual busca frenar cualquier cambio a la Constitución hasta el 2024. Estos cambios podrían incluir la aprobación de alguna iniciativa, la adición o modificación a la constitución.

El mandatario federal mexicano recalcó que los legisladores del PRI, PAN y PRD no estarían haciendo su trabajo debido a la moratoria constitucional que presentaron, por tal los invitó a tomar una licencia.

«Entonces que ya no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a al Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia, porque están declarando que no van a aprobar nada, nada, de lo que nosotros vamos a proponer y resulta que el Ejecutivo, pues tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México