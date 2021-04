Siempre hay riesgo de un desenlace indeseable: López-Gatell

Por Lorena Vázquez

Iniciamos la semana y en El Ciudadano estamos listos para presentarte la información sobre el coronavirus en México y Puebla.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que «siempre existe (el riesgo) que haya un desenlace indeseable, en materia de salud pública; sí, decimos enfáticamente: ‘la tercera ola parece menos probable’, pero no podemos descartarla porque en cualquier momento puede haber un proceso de repunte«.

López-Gatell reiteró que «en todo momento hay que mantenerse atentos a los que está ocurriendo y seguir con las medidas de precaución».

En otro tema, puntualizó que es «falso» la exclusión en las jornadas de vacunación a algún grupo, como son los médicos del sector privado.

«Por ahí aparecen noticias falsas de que ya no se va a vacunar a nadie; hoy mismo lo decía el presidente, es una falsedad que se diga que ya se dejó de vacunar. Por supuesto aún más falso decir que se está excluyendo a personal de salud de dependencias privadas; no es cierto, no hay una distinción privado-público»

Hugo López-Gatell

Subsecretario de Salud