Sigue estos 10 tips para cuidar a tu mascota en las fiestas de fin de año

Abel Vázquez/Agencia Reforma

Ciudad de México. Las fiestas de fin de año vienen acompañadas de cambios de rutinas para las mascotas, por lo que deben considerarse cuidados especiales para evitar que su bienestar y seguridad corran riesgos, de acuerdo con Protección Animal Mundial (WAP, por sus siglas en inglés).

Al planificar los festejos, los tutores pueden garantizar que sus animales de compañía se mantengan seguros, así que distintas organizaciones comparten consejos sencillos para esta temporada.

1.- Aleja los adornos. Cables, luces, velas y decoraciones son una amenaza para los animales, pues pueden morderlos, cortarse con ellos e ingerirlos, indica OTC Vet. Por eso, hay que mantenerlos fuera de su alcance y, de ser posible, simplificar el adornado para evitar que se sientan atraídos por él.

2.- Aparta las Nochebuenas. La flor de Nochebuena es tóxica para gatos y perros, de acuerdo con Purina. Al consumirla, puede ocasionar babeo, vómito, diarrea e irritación en la piel. Se aconseja evitarla o asegurarse de que esté en lugares inaccesibles para las mascotas. Otra planta a vigilar es el árbol de Navidad, cuyas hojas en forma de aguja pueden penetrar las patas de los animales.

3.- Evita los fuegos artificiales. El oído de gatos y perros es más sensible que el de las personas, por lo que escuchar fuegos artificiales puede ser traumático para ellos, apunta WAP. Se debe evitar mantenerlos atados mientras explotan y se recomienda estar con ellos en la habitación más aislada del ruido al mismo tiempo que se distraen con juegos.

4.- Colócales una placa. El riesgo de que un animal se pierda es mayor a finales del año porque suele salir de su ambiente y rutina, señala WAP, que surgiere colocarle siempre una placa de identificación con datos de contacto de su tutor. Lo ideal es que lo porte en un collar que no se rompa ni que pueda quitárselo.

5.- Evita ciertos alimentos. Varios platillos típicos de las fiestas decembrinas son peligrosos para los animales de compañía, como uvas, pasas, productos fritos y asados, y chocolates. Por lo tanto, se tiene que evitar dárselos a las mascotas para no intoxicarlas.

6.- No les des alcohol. Las bebidas alcohólicas contienen ingredientes tóxicos para los animales, como el lúpulo de la cerveza y las uvas del vino. Ya que no soportan bien los efectos del alcohol, WAP aconseja no darles ni una gota de alcohol.

7.- Vigila su comida. Al igual que las personas, algunos animales comen en exceso durante estas fechas. La marca de alimento Nutro recomienda no darles sobras de comidas y cenas navideñas, y tampoco alimentarlos a altas horas de la noche o madrugada porque su organismo no está acostumbrado a ello.

8.- Vístelos con comodidad. Algunos tutores disfrutan disfrazar a sus mascotas con motivo de las fiestas. Aunque no hay contraindicaciones, Wasky aconseja estar al tanto de que no se comprometa su comodidad. Si intentan quitarse las prendas, hay que ayudarles a hacerlo.

9.- Hagan ejercicio. Antes de cualquier celebración, los tutores pueden hacer ejercicio con sus animales para que durante el festejo estén cansados y puedan sentirse más tranquilos y relajados en comparación con si están a tope de energía.

10.- Recoge la basura. Los envoltorios de regalos, como cintas, listones y moños, y de dulces, por ejemplo, representan un riesgo porque si los animales los consumen, pueden causar bloqueos y daños intestinales. Así que hay que mantener limpios los espacios y alejar de su alcance los regalos con envolturas llamativas, señala OTC Vet.

