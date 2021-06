Silvano Aureoles se planta afuera de Palacio Nacional y pide audiencia con AMLO; lo rechazan

El actual gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se plantó la mañana de este martes 29 de junio afuera de Palacio Nacional, solicitando una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El motivo: llevarle las pruebas que el mandatario le “pidió” luego de que el expresara que el partido Morena y el crimen organizado estuvieron coludidos e intervinieron para ganar las elecciones a la gubernatura a favor de Alfredo Ramírez Bedolla.

Sin embargo, durante la conferencia Mañanera —a donde Aureoles pedía ingresar— el presidente dijo que no lo iba a recibir, y que llevara su denuncia a las instancias correspondientes.

“No lo voy a recibir porque no me corresponde. Es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y el Tribunal Electoral y si se trata de una acusación sobre un ilícito se tiene que acudir a la fiscalía”.

Andrés Manuel López Obrador