Simpatizantes de Abraham Irving marchan contra la reelección en Texmelucan

12 de junio del 2021,. Puebla, Pue. 9.00 am.

9.00 am. Mientras espero en la CAPU para abordar el autobús que me llevará a San Martín, recibo la noticia de la entrega de constancia de mayoría a Norma Layón. Este acto protocolario representa, hasta ese momento, el clímax de un conflicto que se ha desarrollado a lo largo de las últimas 120 horas. Se trata, como lo definí en un artículo, de la elección menos aseada de las principales alcaldías poblanas de los comicios del 2021.

Porque sí, a pesar de que es una ciudad de poco más de 70 mil habitantes, San Martín es un importante núcleo económico que media la sinergia entre Puebla, Tlaxcala y la capital de la República. San Martín es una base desde donde se regulan aspectos importantes de la economía poblana, para bien y para mal, desde el plano de la gran industria, la economía de servicios y también como un santuario de un mercado negro cuya evolución se muestra mucho más acelerada que el resto de las mecánicas económicas. El ‘capitalismo gore’, como lo describe la socióloga Sayak Valencia, en San Martín adquiere tintes de un ‘capitalismo snuff’.

De ahí la importancia del control político de este enclave, tanto como para los locales, como para otros intereses asentados en la Ciudad de México y la capital poblana.

Y he aquí que tras seis días de tensiones postelectorales, San Martín se ha decidido a favor de la reelección de la alcaldesa morenista-petista Norma Layón Aarún. Fue un caso por demás singular, dado que los resultados que el Programa de Conteo Preliminar arrojaba al día siguiente de la elección, Norma Layón ni siquiera aparecía en los tres primeros lugares. Muchos de los lugareños aseguran que esta remontada insólita desde la retaguardia no hubiera sido posible sin una ayudadita de la autoridad estatal municipal.

Por cierto que, durante la jornada electoral del 6 de julio se presentaron diferentes incidentes de violencia armada, uno de ellos contra la universidad propiedad de quien fue el primer puntero.

El pasado 7 de junio en el primer lugar del PREP lugar estaba el profesor Abraham Irving Salazar (Movimiento Ciudadano) con 19.34 por ciento, seguido muy de cerca por Édgar Salomón Jesús Salomón Escorza (PAN-PRI-PSI), con 18.96 por ciento, y éste a su vez por el candidato independiente Filemón Sánchez Ramírez, con 17.12 por ciento de la votación. Norma Layón no aparecía entre los punteros.

Un par de días después, tras comprobarse errores de impresión en las actas de cómputo, Norma Layón consiguió que el Instituto Electoral suspendiera el PREP y comenzara un recuento «voto por voto» en el que a la postre ella resultó ganadora tras supuestamente ‘descubrirse’ cinco mil votos que no habían sido registrados anteriormente en las actas.

Por su parte, tanto Movimiento Ciudadano como Acción Nacional denunciaron diversas irregularidades en el cómputo voto por voto, que se habían instrumentado en provecho de Layón Aarún.

11.00 am. San Martín Texmelucan

Desde el Monumento a la Unificación Obrera, también conocido como el Monumento a los Hombres Fuertes, comienza la marcha.

Vanguardia de la marcha contra el fraude electoral

La vanguardia está formada por personas en sillas de ruedas, una de ellas severamente incapacitada; una arremetida policial contra este escudo humano resultaría la muerte política de cualquier autoridad.

Los marchantes visten de blanco. Esto me llama la atención porque esperaba verlos de naranja y ya hasta había preparado algunos símiles y contrastes forzados con las marchas de la Revolución Naranja en Ucrania. Pero marchan de blanco, y lo único que se me ocurre es que es más fácil que tus marchantes tengan una playera blanca a una playera naranja. Además, desde el plano de lo simbólico, el blanco dar a entender que no es una marcha partidista, sino una marcha cívica, ciudadana.

Presidium político de la marcha ciudadana

Es decir, una marcha «ciudadana» organizada por el partido político de los políticos que se ostentan como ciudadanos. Una marcha «ciudadana» cuyo objetivo es reclamar el triunfo de un político que se ostenta como ciudadano sobre otra agente política.

Son personas de todas las edades. Las primeras consignas son «¡El pueblo se cansa de tanta pinche transa!» y «¡Señor gobernador, Norma no ganó!».

Hay antimotines apostados en la acera en diversos puntos de la ruta, algunos de ellos con unidades caninas.

11.45 am

Cuando la marcha pasa por el Mercado Domingo Arenas, se marca un alto y se marca un reconocimiento a quienes laboran en este lugar, de gran importancia en la vida cotidiana de San Martín. Los locatarios y trabajadores del mercado observan a los albos marchantes con desconfianza o con curiosidad. Otros los miran con indiferencia. Es claro que no es la primera marcha que pasa por este lugar.

La marcha prosigue. Ahora las consigna son “¡Norma Ladrón se roba la elección!” y “¡Fuera Chucky!”. En un punto, los manifestantes detectan a una reportera de un medio que no les simpatiza y, acorralándola, le gritan “¡Prensa vendida!”. Algunos de los mismos manifestantes intervienen para que dejen de hostigar a la reportera.

La marcha sigue su curso, ahora bajo la consigna “¡Norma Layón se va pa’l socavón!”.

12.15 pm

El río de prendas blancas llega otra vez a las puertas del Mercado Arenas, frente al cuál hay una camioneta pick-up estacionada, que utilizan como podio Irving Abraham Morales, el candidato independiente Filemón Ramírez, así como representantes locales del Partido Verde Ecologista y Fuerza Por México, lo que revela la magnitud de la confederación antilayonista cuya fuerza se despliega en la presente marcha.

Abraham Irving anuncia integración de estrategia legal ante los triubunales

Los asistentes gritan “¡Autopista, autopista!”, en referencia a bloquear la autopista México-Puebla, que históricamente ha demostrado ser una estrategia de presión muy efectiva para las negociaciones de los texmeluquenses con autoridades de todos los órdenes de gobierno.

Abraham Irving, a pesar de compartir el deseo por tomar la autopista, pide a sus simpatizantes “no dar a la autoridad electoral la excusa que necesita para robarles la elección”. Irving exclama:

“Tenemos la capacidad para enfrentarnos en el Tribunal Electoral y echar abajo este fraude electoral en San Martín Texmelucan. Pero si hoy tomamos decisiones incorrectas, vamos a dar armas para que estos nos lo echen abajo. (…) ¡Tenemos listas las impugnaciones! Los candidatos hemos estado trabajando en estas impugnaciones y las vamos a presentar. Estamos unidos. ¡Estamos con San Martín Texmelucan!”.

Un sonoro griterío sobreviene. Después, a modo de cierre, se canta el himno nacional.

Abraham Irving y su comitiva hacen gestos de agradecimiento y descienden de la camioneta.

A manera de epílogo, asistentes del candidato abren unas cajas y extraen tortas de huevo, envueltas en servilletas y embolsadas, que otorgan a los asistentes.

Los restos del banquete

Pocos minutos después, el río de prendas blancas se disuelve bajo el rayo del sol. Quienes no tuvimos la precaución de llevar gorra o sombrero, ya padecemos los estragos de la insolación.

Mientras todo esto ha acontecido, la alcaldesa reelecta celebra con sus familiares, en Puebla capital, su reelección. Tiene toda la confianza en que ni yendo a bailar a Chalma podrán arrebatarle otros tres años imperando sobre Texmelucan.