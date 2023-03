Sin debate cómo puede haber consenso sobre aborto, expone diputada de Morena

En el Congreso del Estado de Puebla no se puede determinar que no hay consenso para discutir y votar por la despenalización del aborto cuando el tema nunca ha sido presentado ni discutido en comisiones.

Así lo señaló la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yolanda Gámez Mendoza, quien dijo que se requiere de una mayoría simple para aprobar la iniciativa en sesión del Pleno, con lo que contradijo a su compañero, Eduardo Castillo López, quien afirmó que el tema requiere el consenso de los 41 diputados.

La legisladora expresó que el Legislativo local también debe acatar el fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió sobre el aborto para evitar sanciones en el Código Penal local para quienes decidan interrumpir su embarazo.

Lo anterior lo expuso en rueda de prensa con miembros de la bancada de Morena en el Congreso, como Carlos Evangelista y Daniela Mier.

«Hasta ahorita no ha habido discusión al respecto ni siquiera en comisiones. Se han presentado iniciativas de reforma y no se han llevado a comisiones, entonces no podemos decir que no hay consenso. No podemos decir si hay consenso o no hay consenso hasta que no se discuta en el Pleno»

Yolanda Gámez

Legisladora de Morena