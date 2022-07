Sin salario digno, el 80% de alcaldes auxiliares de Puebla

El 80 por ciento de los presidentes auxiliares del estado de Puebla no gozan de un salario digno ni de seguro social, además, carecen de presupuesto para atender las necesidades de su comunidad, afirmó Eugenio Sandre Popoca, representante de Presidentes Auxiliares Unidos por sus Derechos del Estado de Puebla (Paudep).

En conferencia de prensa, Sandre Popoca exigió a los gobiernos municipales el otorgamiento de más facultades, toda vez que hay un temor porque desaparezcan las juntas auxiliares.

“Los presidentes auxiliares hoy en día no tienen derechos, no tiene facultades, no tienen presupuesto, los presidentes auxiliares no tienen ni el derecho de tener un salario mínimo, (…) el 80% de las presidencias auxiliares del estado de Puebla no tienen estos derechos, ni gozan de un derecho social”

Eugenio Sandre Popoca

Representante de Paudep