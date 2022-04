Sin temas políticos, en reunión de Barbosa y Cuauhtémoc Cárdenas

“Me sentí muy honrado”, expresó el gobernador Miguel Barbosa Huerta ante la visita de Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano a Casa Aguayo, el pasado martes, en donde platicaron sobre anécdotas y temas de amistad.

En videoconferencia de prensa, el mandatario poblano aclaró que la visita del también excandidato presidencial no fue para tratar temas de política nacional.

Barbosa Huerta compartió que su amistad con Cárdenas Solórzano tiene varios años y le ha ayudado para “cultivar enormes relaciones”, además, agregó, mantiene con él una comunicación constante.

La tarde del pasado martes, el político de izquierda presentó su libro “Por una Democracia Progresista”, en la Feria Nacional del Libro (Fenali), en el edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), acompañado por la rectora Lilia Cedillo Ramírez.

Este miércoles, el gobernador Miguel Barbosa Huerta y Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tendrán una reunión en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo local.

El mandatario poblano señaló que la visita será con motivo de una entrevista y comentó que no planea pedir algún tipo de inversión para Puebla.

Sin embargo, mostró su desacuerdo con el posible nombramiento del exdiputado federal, Francisco Ramos Montaño, como delegado de la SRE.

“Más tarde tendré una entrevista con él (Ebrard Casaubón), pero no le voy a pedir nada, a lo mejor que no nombre a Paco Ramos, pero esa es otra cosa, no es inversión (…). Sí tengo opinión sobre eso (nombramiento), claro que sí. Sí tengo opinión sobre Francisco Ramos, sí tengo opinión sobre las relaciones que ligue a Francisco Ramos con políticos, sí las tengo, pero no es correcto que dé una opinión antes que venga el canciller a Casa Aguayo”.

Miguel Barbosa