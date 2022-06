Sindicalizados acusan hacinamiento y carencias en «El Batán»

Sobrecupo, hacinamiento, falta de ambulancias y equipo de protección para covid-19, son algunas de las problemáticas que aquejan al Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano “El Batán”, aseguró un grupo de agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 82.

En rueda de prensa, los trabajadores acusaron nulo apoyo del actual sindicato, encabezado por Julieta Pérez Pérez, para gestionar las mejoras del nosocomio, ubicado al sur de la capital poblana.

Alertaron que hoy en día el hospital tiene sobrecupo en el número de pacientes, que es de 250, en promedio; no obstante, la cifra fluctúa, ya que constantemente “salen y entran usuarios”.

Asimismo, acusaron, que no tienen espacios “dignos”, porque carecen de un comedor y los baños no están en buenas condiciones, mientras los empleados laboran “hacinados” en las salas del nosocomio.

“Hay muchas cosas que no tenemos como un comedor digno para nosotros los trabajadores, y otras cuestiones, los baños, o sea, no tenemos instalaciones y estamos ahorita hacinados en algunas salas; no hemos sido vistos, ni tenemos ni una ambulancia digna”