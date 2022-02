Sobrevivir al coriocarcinoma, un extraño tipo de cáncer; esta es la historia de Érika

En octubre de 2013, Érika Sánchez, de 40 años de edad, fue diagnosticada por médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep) con coriocarcinoma, un extraño tipo de cáncer.

«Llegué al hospital porque tenía mucho dolor. No podía ni caminar. Me hicieron unos estudios y a los pocos días me pidieron que me presentará en la clínica», relató.

Érika Sánchez