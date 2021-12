¿Socialdemocracia?

Desde 2015 el sistema de partidos experimenta el pragmatismo en coaliciones electorales, alianzas parlamentarias e integración de gobiernos. En 2018, Morena, izquierda, se alió con el Partido del Trabajo (PT), también de izquierda, y el Partido Encuentro Social (PES), de clara orientación de derecha y religiosa. En 2021 el PES perdió su registró y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sumó a este bloque.

En el otro polo del espectro partidario, en 2018, el Partido Acción Nacional (PAN), de derecha, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, hicieron alianza para la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la CDMX. En 2021 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sumó fuerzas a PAN y PRD en la Coalición Va por México, para oponerse al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Movimiento Ciudadano (MC), centro izquierda, va solo.

Más allá de que Morena y aliados están en el poder y que el PAN encabece a la oposición, esta mezcolanza de tendencias ideológicas y trayectorias políticas en coaliciones electorales y legislativas, impiden que la ciudadanía tenga una visión nítida del abanico de fuerzas que integran el sistema de partidos.

Los partidos son instituciones de interés público, pero en ninguno de éstos los ciudadanos tienen una posición destacada. Están controlados por élites o grupos familiares.

Pidamos prestado un concepto a Gilles Lipovesky, para decir que la hipermodernidad, caracterizada por el mercado, la estandarización del bienestar y la felicidad; la cultura de lo efímero, las redes sociales y los medios de comunicación, hacen que la política sea una actividad hedonista, superficial y de moda.

El futuro del sistema de partidos en México enfrenta una reestructuración que lo podría convertir en una parte más del mercado. ¿Qué se vende y qué se compra en este mercado? Promesas y moda, sin contenido ideológico aparente, bienestar y felicidad efímera.

Por el estilo de gobierno del Presidente López Obrador, el sistema de partidos se polarizó, pero dicha polarización no implica que se desarrolle un sistema bipartidista estable. Habrá que ver qué pasa en el siguiente sexenio. En todo caso, un sistema bipartidista tendría que cumplir tres condiciones: a) que las dos fuerzas quieran derrotarse, pero no destruirse; b) partidos o polos electorales estables, y c) respeto al juego democrático y a las instituciones electorales.

¿Y la socialdemocracia? Este fin de semana el PRD se declaró un partido socialdemócrata y de ciudadanos. Llega a esta conclusión en el peor momento electoral de su historia y cuando MC ya ocupa el centro político, que éste dejó cuando se alió con el PAN.

La estrategia de MC es exitosa. Si bien este partido está controlado por una sola persona, los cargos de representación popular los ha cedido a perfiles atractivos a la ciudadanía. Su más reciente adquisición, Porfirio Muñoz Ledo. El PRD pretende abanderar causas ciudadanas, pero que sus cuadros de siempre ocupen los escasos lugares que aún le corresponden. Con esa visión y orientación no hay futuro para el que fuera el partido de izquierda más importante de México en la segunda mitad del siglo XX.

La política es de bronce.

