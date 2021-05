Plaza de la Democracia, de Alfonso Yáñez Delgado:

Socialismo y Libertad en los tiempos de Arnoldo Martínez Verdugo

En septiembre de 2020 la Dirección de Comunicación Social de la BUAP me invitó a participar en un homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo, el texto que a continuación se presenta debió leerse en ese acto, ninguna persona me explicó por que no se reiteró la convocatoria; dado que el texto continúa siendo válido lo presento al generoso lector de El Ciudadano, medio de comunicación latinoamericano con su vertiente mexicana.