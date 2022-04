Solicita AMLO a Covax dosis de vacunas anticovid para niños

🔴 #EnVivo | Luego de que la ONU pidió a #México retirar a los militares en labores de seguridad, #AMLO responde “con todo respeto”: “Ellos no tienen toda la información, no están actuando con apego a la verdad (…) ya no es la época de Calderón” #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/C7kBEAqUyO