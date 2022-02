Solicita presidente a Transparencia investigar “origen de riqueza” de Loret, sus amigos y familia

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró la carta que envió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para solicitar una investigación sobre las percepciones, los bienes y «el origen de la riqueza» de Carlos Loret de Mola y en el escrito agrega que si el Instituto no tiene competencia, él dará a conocer facturas y comprobantes.

«México no debe ser país de unos cuantos ni debemos presenciar impasibles los intentos de una banda de malhechores de causar nuevas desgracias a las mayorías»

El mandatario federal aseguró que dar a conocer facturas y comprobantes de Loret es parte de su derecho a la libertad de información y expresión.

«También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadano», indica la carta.