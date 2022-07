Solicita Barbosa a federación atender deficiencias del IMSS La Margarita

Tras evidenciarse el estado del Hospital General Zona 20 del IMSS “La Margarita”, el gobernador Miguel Barbosa Huerta se pronunció para que el gobierno federal se comprometa más con el mantenimiento de los nosocomios del país.

En videoconferencia, el mandatario poblano afirmó que todos los hospitales deben de tener una revisión permanente de sus instalaciones y equipamiento, toda vez que están sujetas a mucho desgaste.

Sostuvo que esta tarea también le corresponde atender a los gobierno locales, pero con sus respectivos sistemas estatales de salud.

“Yo me pronuncio porque todos los gobiernos estatales y federales nos comprometamos más con la utilidad, (…) tenemos que estar haciendo inversión pública, por eso me pronuncio y me pronuncio para que cualquier circunstancia que haya que resolver en las clínicas del seguro social se resuelvan también, no son lugares ajenos; es Puebla y atienden poblanos”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla