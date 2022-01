Solicitará Andrés Manuel intervención judicial para liberar venta de Banamex

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma/Redacción El Ciudadano México

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que solicitaría la intervención del Poder Judicial para facilitar y que no se demore la venta de Banamex.

Cuestionado en la mañanera sobre el litigio de Oceanografía contra el banco, que frenó, de momento, la venta, el mandatario federal dijo que esa empresa era predilecta en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Acusó que en los gobiernos panistas entre los años 2000 y 2012 se entregaron a Oceanografía contratos de manera directa, créditos y se falsificaron facturas.

«Nosotros vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex, nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito que no se bloquee, no se demore, que no haya prácticas dilatorias. Vamos a estar al pendiente y de ser necesario vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial»

Después, López Obrador se soltó contando extravagancias y lujos de Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, entre ellos su gusto por comprar y regalar relojes caros. Retomó lo publicado en uno de sus libros para acusar que Yáñez compró para regalar 100 relojes para festejar el 40 aniversario de Oceanografía.

El presidente insistió en que Banamex se debe mexicanizar, que lo compren personas con solvencia económica y que se paguen los impuestos al Gobierno mexicano.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó reconsiderar la propuesta del historiador Pedro Salmerón como embajador de México ante Panamá.

«No, porque nosotros consideramos que es una persona capaz, es uno de los mejores historiadores de este país, después de Katz», destacó el mandatario federal.

La sugerencia para que el historiador sea embajador en Panamá generó polémica y cuestionamientos en redes sociales debido a presuntos señalamientos de acoso sexual en su contra.

El presidente reprochó que se juzgue a Pedro Salmerón y a su familia con base en denuncias que no tienen pruebas sino carga política.

“No sé (lo de postura panameña), pero lo que quiero decir es que si no hay denuncias penales, no sabemos, no conozco la carta, pero no creo yo que por las denuncias que tiene que ver con el ITAM y que tiene que ver también con la postura del conservadurismo, no tengo duda de eso»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México