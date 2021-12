Sólo dos sanciones para más de 6 mil quejas violatorias a derechos humanos en Puebla

De 6 mil 365 quejas por violación a los derechos humanos en Puebla, durante el 2020, solo han sancionado a dos servidores públicos, revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través del Censo Nacional de Derechos Humanos (CNDHF-E) 2021, informó que el año pasado 5 mil 997 personas abrieron una denuncia de 6 mil 365 hechos violatorios, aunque no se especificaron los agravios de las víctimas.

El año pasado, agrega, sólo fueron sancionadas dos personas. Las resoluciones no son públicas, pero aclaran que se tratan de inicio de procesos penales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como la Ciudad de México, Puebla, México y Chihuahua registraron las cifras más altas de servicios de atención, ante violaciones a los derechos humanos.

La entidad con más personas agraviadas registradas en 2020 es el estado de México con 11 mil 917, después la ciudad de México con 10 mil 492 expedientes, y Jalisco, con 9 mil 733 quejas, ocupa el tercer lugar.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), José Félix Cerezo Vélez, reveló que de las 40 recomendaciones realizadas por el órgano autónomo las emitidas contra gobiernos municipales, por abuso policial.

En entrevista, afirmó que «la mayoría» de los ayuntamientos han sido señalados de omisiones en la detención y disposición de presuntos delincuentes, así como el proceso judicial.

«Jueces calificadores que no están, policías que los detienen, que les piden dinero para dejarlos salir, no inician los procesos administrativos y no les fijan fianza»

José Félix Cerezo Vélez

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos