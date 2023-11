Soltería: estilo de vida para conocerse y amarse uno mismo

La soltería es un estilo de vida que he elegido por elección propia, el cual me ha servido para conocerme y amarme a mí misma, me ha abierto puertas para conocer nuevas personas y vivir nuevas experiencias sin estar necesidad de estar comprometida, detalló Teresa de Jesús Hernández Rojas, quien ha decidido no tener una relación sentimental desde hace seis años.

Pese a que reconoce que tener un noviazgo no es una mala decisión, señala que no se debe buscar una pareja desde la “soledad”, tras reconocer que las personas deben estar bien mental y sentimentalmente para iniciar una relación.

La soltería ha tomado tanta fuerza a lo largo de los años a nivel nacional e internacional, por lo que se determinó que el 11 de noviembre se festeje el Día del Soltero, una contraparte al Día de los Enamorados, o conocido como Día de San Valentín, que es el 14 de febrero.

Esta festividad tuvo su origen en China en 1993, luego de que un grupo de jóvenes de la Universidad de Nankín decidió conmemorar a las personas que no habían encontrado pareja, por tal motivo eligieron el 11 del 11 (11 de noviembre) para conmemorar, ya que en la cultura China el número 1 simboliza la soltería, por lo que consideraron que la fecha en general representaría la individualidad de las personas.

De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Puebla habitan 6 millones 583 mil 278 personas, de las cuales 5 millones 159 mil 196 son parte del grupo de personas de un rango de edad 12 años y más. Del total de esta cifra, un millón 790 mil 595 personas son solteras, de las cuales 916 mil 965 son hombres (51%) y 873 mil 630 son mujeres (49%).

La decisión de estar soltera inició tras un corazón roto

Teresa Hernández relató a El Ciudadano México que la decisión de la soltería comenzó tras haber tenido malas experiencias en el amor, pues mencionó que muchos de sus novios demeritaban su trabajo como maestra de primaria, además de darse cuenta de que muchos de ellos no sabían estar solos, motivo por el que prefirió dejar de involucrarse sentimentalmente con las personas.

Asimismo, reconoció que, en muchas ocasiones, no fue “buena” pareja, al referir que el “lenguaje de amor” de sus novios no era el mismo que el suyo, por lo que consideró que era buen momento para darse un tiempo y saber realmente lo que quería y al mismo tiempo, conocer más de sí misma.

Detalló que durante este tiempo sin pareja le ha servido para amarse a sí misma y amar todo lo que realiza en su vida cotidiana, además le ha ayudado a poder socializar con las personas sin necesariamente tener un compromiso.

“Yo me di cuenta de que necesitaba cubrir mis necesidades yo misma, aprender a conocerme, que me gustaba, que no me gustaba, porque si eliges una persona dentro de tu carencia para que te haga feliz o te haga sentir comprendida, pues es una idea muy equivocada” Teresa Hernández

Pese a que desconocía sobre la celebración del Día del Soltero cada 11 de noviembre, comentó que es una ocasión en donde las personas sin pareja pueden celebrar su independencia.

Las mujeres son las más criticadas por ser solteras

Teresa Hernández comentó que el no tener pareja, ha ocasionado que en muchas ocasiones, se sienta presionada por la sociedad, incluso dentro del ámbito familiar y laboral, ya que muchas de las personas a su alrededor consideran que estar “comprometida” otorga un estatus por encima de los demás que optan por la soltería.

Mencionó que muchos de sus compañeros han evitado socializar con ella para evitar “malos entendidos” debido a que muchos de ellos sí se encuentran en una relación.

Por tal motivo, reconoció que son las mujeres las que son más criticadas por no tener una relación sentimental, a quienes, dijo, la sociedad tacha de “quedadas” o “solteronas”, mientras que a los hombres los califican de “indomables”.

“Yo tengo 26 y a esa edad mis papás ya tenían hijos, una casa y un matrimonio de varios años, y a diferencia de mí, nunca he tenido la idea de casarme y tener hijos” Teresa Hernández

Pese a que reconoció que en la actualidad aún es mal visto que una mujer esté soltera, en comparación con décadas anteriores, estos estereotipos han disminuido gracias a las nuevas generaciones, quienes han entendido que no es necesario tener una pareja para estar realmente estable.

Según la información del Censo General de Población y Vivienda 2020 del Inegi, el grupo de edad con mayor población soltera en Puebla es el de 15 a 19 años, que son 543 mil 337 personas, de las cuales 287 mil 096 son hombres y 256 mil 241 son mujeres.

No descarta tener una relación amorosa en un futuro

A pesar de que por el momento no es su prioridad tener una pareja, Teresa Hernández no descarta que en un futuro pueda formalizar una relación, no obstante, mencionó que es importante que los valores y la perspectiva de la vida de su próxima pareja coincidan con los de ella.

De igual manera, dijo que es necesario que ella siga trabajando en sí misma para que pueda ofrecer su “mejor versión” a su próxima pareja, para que, de esta manera, pueda consolidarse una relación.

“No puedo pedir algo cuando no he trabajado en mí, no es que yo vaya con las inseguridades de parejas anteriores y vaya con una nueva pareja, porque no sería justo que no trabaje en mí antes de conocer a alguien” Teresa Hernández

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad a no sentirse presionada o con miedo por no tener pareja. Comentó que mientras no tengan ningún compromiso sentimental, podrán disfrutar y realizar diversas actividades sin necesidad de estar acompañado.

Asimismo, invitó a las personas a no limitarse y darle una «oportunidad» al amor, siempre y cuando sea una decisión responsable y no tomada desde la «carencia» de afecto.

“No es malo estar soltero, creo que salir con tus amigos, divertirte y si se presta la oportunidad de conocer a alguien no estar cerrado, pero es importante no buscar una pareja desde la carencia de querer algo dentro de ti o que la vida se te va a componer una pareja porque no va a ser así”

En 20 años, la soltería aumentó un 82.82% en Puebla

De acuerdo a información del Inegi, del año 2000 al 2020, la población soltera en Puebla aumentó un 82.82 por ciento, al pasar de 307 mil 742 personas a un millón 790 mil 595.

En cuanto al grupo de personas de 12 años y más en Puebla hasta el 2020, representa un total de 5 millones 159 mil 196 personas, de las cuales un millón 790 mil 595 son solteras, lo que representa un 34.7 por ciento de la referida población.

Posteriormente, se encuentran las personas casadas con un millón 575 mil 323 (30.5%); un millón 190 mil 561 (23%) corresponde a la población en unión libre; 281 mil 279 (5.5%), separada; 258 mil 552 (5%), viuda; 60 mil 988 (1.2%), divorciada; y mil 898 no especificado.

